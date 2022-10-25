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Пять новых выделенных полос для общественного транспорта заработали в Москве

Пять новых выделенных полос для общественного транспорта заработали в Москве

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Еще пять московских улиц поедут быстрее: там появились выделенные полосы для общественного транспорта. Где-то спецполосы открыли впервые, а где-то продлили уже существовавшие. Например, люди стали добираться быстрее на автобусах, электробусах и такси по улицам Наметкина, Академика Янгеля и Мусы Джалиля.

В каких еще районах сделали выделенные полосы? Сколько теперь будут экономить в пути пассажиры и что изменится для автомобилистов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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