Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Транспорт

Станция "Суворовская" снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Станция "Суворовская" снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Участки на Калужско-Рижской и Замоскворецкой линиях метро Москвы закроют в ноябре

Два участка столичного метро закроют на ремонт в ноябре

Два участка метро закроют в столице в ноябре

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро закроют с 4 по 8 ноября

"Утро": плотный поток сформировался на 39-м км МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 112 километров

"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

Утвержден проект станции столичного метро "Суворовская" Люблинско-Дмитровской линии. Она должна разгрузить участок Кольцевой линии в районе станции "Проспект Мира". Пассажиропоток там должен сократиться примерно на 30%.

Станция будет находиться под одноименной площадью, из нее можно будет выйти к Делегатской улице, улице Дурова и Олимпийскому проспекту. Территорию вокруг станции благоустроят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика