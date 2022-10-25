Станция "Суворовская" снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Утвержден проект станции столичного метро "Суворовская" Люблинско-Дмитровской линии. Она должна разгрузить участок Кольцевой линии в районе станции "Проспект Мира". Пассажиропоток там должен сократиться примерно на 30%.

Станция будет находиться под одноименной площадью, из нее можно будет выйти к Делегатской улице, улице Дурова и Олимпийскому проспекту. Территорию вокруг станции благоустроят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.