В общественном транспорте столице будет больше контролеров, проверяющих маски

В общественном транспорте Москвы будет больше контролеров, штрафующих пассажиров без масок. Уточняется, что они в московском метро теперь работают не только на входе, но и на платформах, а также в вагонах.

Отмечается, что теперь смотрят не только на наличие маски, но и на то, как она надета. Необходимо, чтобы она закрывала и рот, и нос. В противном случае пассажирам выписывают штрафы.

В понедельник, 25 октября, Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.