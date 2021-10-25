Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро на востоке города. Она открыта только три года на Некрасовской линии. В процессе проектирования название платформы меняли. Оформлена она с отсылкой к лунной дорожке.

Основные цвета в дизайне спокойные – серый, бежевый и светло-коричневый. Но есть и яркие акценты. Например, пол вестибюля покрыт сочетанием желтого и черного гранита с геометрическим орнаментом.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.