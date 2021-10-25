В общественном транспорте Москвы усилили контроль за ношением масок

В общественном транспорте Москвы будет больше контролеров, штрафующих пассажиров без масок.

Кроме того, они могут проверять маски не только на входе в метро, но и в поездах. Старший инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Скороход уточнил, что сейчас ведется работа в усиленном режиме также и на платформах и в вестибюлях.

Отмечается, что усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанцией в понедельник, 25 октября, поручил Владимир Путин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.