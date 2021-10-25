В Балашихе для пассажиров МЖД открыли новую платформу

В Балашихе для пассажиров Московской железной дороги открыли новую платформу, вестибюли и пешеходный мост. Кроме того, удалось увеличить количество поездов в столицу благодаря открытию второго главного пути.

Уточняется, что на станции была полностью обновлена пассажирская инфраструктура. Поезда на новой платформе теперь останавливаются с двух сторон, а от дождя и снега защищает специальный навес.

Турникеты и автоматы для печати билетов перенесли в специальный павильон, переход через пути стал безопаснее за счет крытого пешеходного моста.

Главное, что удалось сделать – сократить время в пути. Теперь при поездке в Москву на электричке можно сэкономить до 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.