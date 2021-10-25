Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Она принимает пассажиров уже 19 лет. Это первая станция в Московском метрополитене, построенная за пределами МКАД. Дизайн у нее вполне классический. Платформа отделана мрамором и гранитом нескольких цветов.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.