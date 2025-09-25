Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 сентября

На западе столицы продлили Мосфильмовскую улицу. Длина нового участка 2 километра. Движение запустили 25 сентября.

Всего в Москве с 2011 года возвели 37 автомобильных моста через реки. Еще три объекта в стадии строительства и проектирования.

Речь о переправе через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы и мостах, которые появятся по проекту реконструкции Рублевского и Киевского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

