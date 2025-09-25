Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 сентября

Автономную "Ласточку" запустили в тестовом режиме на МЦК

Сергей Собянин открыл новую дорогу-связку в Раменках

Свыше 137 млн поездок совершили водители за лето по скоростным трассам "Автодора"

"Новости дня": штраф за поездки на электросамокатах с детьми до 7 лет могут увеличить

Росавтодор завершит подготовку дорог к зиме в начале ноября

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 сентября

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября

На западе столицы продлили Мосфильмовскую улицу. Длина нового участка 2 километра. Движение запустили 25 сентября.

Всего в Москве с 2011 года возвели 37 автомобильных моста через реки. Еще три объекта в стадии строительства и проектирования.

Речь о переправе через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы и мостах, которые появятся по проекту реконструкции Рублевского и Киевского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика