25 сентября, 11:15

Политика

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

В России штраф за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах предложили увеличить до 10 тысяч рублей. Депутаты ГД считают нынешние 5 тысяч слишком малой суммой. В первую очередь наказание хотят ввести за перевозку детей младше 7 лет.

Эксперты отмечают что электросамокаты находятся в правовом вакууме. Из-за отсутствия номеров и идентификационных признаков их владельцев сложно установить в случае ДТП. При этом механизм оформления аварий с участием самоката полностью повторяет процедуру с автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортполитикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликРустам Шафиуллин

