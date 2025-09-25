Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября. С 11:40 перекроют улицы Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, внешнюю сторону Садового кольца, Бородинский мост и съезды на набережную Тараса Шевченко.

Движение откроют после проезда колонны. Водителей попросили заранее планировать свой маршрут и следить за обновлениями дорожной ситуации.

