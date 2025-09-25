Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:00

Транспорт

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Подтверждение личности через "Госуслуги" появится в каршеринге

В Шереметьево задержали рейс в Санкт-Петербург

"Новости дня": пассажиры МЦД совершили 1,5 миллиарда поездок

Пассажиры совершили 1,5 миллиарда поездок с момента запуска МЦД

"Московский патруль": водитель задержан за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

Новости Москвы: на юго-востоке столицы запустили движение по Проектируемому проезду № 57

Водителя задержали за проезд на машине по велодорожке в Мытищах

Собянин объявил об открытии новой дороги в районе Текстильщики

Движение ограничат в центре Москвы из-за мотофестиваля 27 сентября. С 11:40 перекроют улицы Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, внешнюю сторону Садового кольца, Бородинский мост и съезды на набережную Тараса Шевченко.

Движение откроют после проезда колонны. Водителей попросили заранее планировать свой маршрут и следить за обновлениями дорожной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика