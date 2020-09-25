Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь 90-летия Московского метрополитена логотип метро впервые в истории появился на корпусе ракеты-носителя "Роскосмоса" "Союз-2.1а". Она стартовала с космодрома Байконур и успешно пристыковалась к Международной космической станции.

"До 30 ноября стоимость поездки в метро по биометрии составит всего 53 рубля с учетом кэшбека. По задаче, которую поставил Сергей Собянин, мы совместно с партнерами делаем поездки в городском транспорте выгодными для пассажиров. Акция с возвратом средств позволит москвичам сэкономить еще больше денег при оплате проезда самым удобным и безопасным способом,"– заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С момента запуска Московских центральных диаметров пассажиры совершили на них 1,5 миллиарда поездок. За почти 6 лет МЦД стали частью единой системы городского транспорта с новыми поездами и современными вокзалами.