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25 сентября, 11:30

Транспорт

Московские специалисты благоустроили две крупные магистрали в Донецке и Луганске

Московские специалисты благоустроили две крупные магистрали в Донецке и Луганске

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Московские специалисты благоустроили две крупные магистрали в городах-побратимах – Донецке и Луганске.

В столице Донецкой Народной Республики (ДНР) провели реконструкцию основной дороги – проспект Ильича. Это более шести километров. В Луганске сделали ремонт на улице Оборонной. Транспортная артерия соединяет город с трассой, ведущей в Ростов-на-Дону. Именно по ней в город доставляют гуманитарные грузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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