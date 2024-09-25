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25 сентября, 08:30

Транспорт

Дептранс Москвы рассказал о дорожной ситуации 25 сентября

Дептранс Москвы рассказал о дорожной ситуации 25 сентября

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Вечером 25 сентября загруженность дорог в Москве составит 6–7 баллов. Локальные затруднения ожидаются на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.

Строительные работы продолжаются на 76-м километре внутренней стороны МКАД, 14-м километре внешней стороны, а также с 29 по 32-й километр в оба направления. Быстрыми магистралями остаются проспект Багратиона, Московский скоростной диаметр и Кутузовский проспект.

В Дептрансе напомнили, что до 19 декабря в переходе со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро на одноименную станцию Сокольнической линии поочередно будут закрываться на ремонт эскалаторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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