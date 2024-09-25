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25 сентября, 07:30

Транспорт

Москвичи могут получить кешбэк за покупку и пополнение "Тройки"

Москвичи могут получить кешбэк за покупку и пополнение "Тройки"

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Москвичи могут получить кешбэк от Системы быстрых платежей (СБП) за приобретение и пополнение карты "Тройка". Воспользоваться предложением уже можно в кассах и билетных терминалах на любой станции столичного метро, а с 1 октября – в приложении "Метро Москвы".

При оплате необходимо выбрать способ платежа СБП. Важным условием остается регистрация в программе лояльности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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