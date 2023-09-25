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25 сентября, 22:00

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Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

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Таксистам могут запретить парковать машины во дворах жилых домов. Это предложение выдвинули депутаты Госдумы, а идею уже поддержали в МВД РФ.

Сейчас во дворах жилых домов нельзя создавать специальные стоянки для такси, однако оставлять машины не запрещено. В результате москвичи жалуются, что их места занимают таксисты.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов и президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказали, есть ли шансы у инициативы и как будут регулировать новые меры. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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