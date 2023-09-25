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25 сентября, 15:15

Транспорт

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

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В аэропорту Внуково более 500 пассажиров больше 10 часов ждут вылета борта турецких авиалиний. Люди должны были вылететь в Анталью в 00:45 25 сентября. Причина задержки рейса связана с поломкой самолета.

Во время посадки пассажирам сообщили, что самолет неисправен, поэтому их направили обратно в аэропорт. Отмечается, что в гостинице, предложенной авиакомпанией, не всем хватило мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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