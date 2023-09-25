Новости часа: скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 12%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 10–12%. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

380 деревьев высадят на территориях обновленных московских поликлиник. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Бесплатный шаттл от станции метро "Физтех" до МФТИ идет в одну сторону всего семь минут. Это данные Дептранса.