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25 сентября, 13:45

Город

Новости часа: скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 12%

Новости часа: скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 12%

Скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 10–12%

Собянин принял решение о закупке не менее 500 вагонов "Москва–2020"

В МВД поддержали запрет на длительную стоянку такси в жилой зоне

В ЦОДД спрогнозировали до 6 баллов на дорогах столицы вечером 25 сентября

Собянин сообщил о закупке не менее 500 новых вагонов метро

В РФ могут ввести запрет на длительную стоянку в жилой зоне для такси

ЦОДД спрогнозировал трафик до 6 баллов на столичных дорогах вечером 25 сентября

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МВД поддержало запрет на длительную стоянку в жилой зоне для такси

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 10–12%. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

380 деревьев высадят на территориях обновленных московских поликлиник. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Бесплатный шаттл от станции метро "Физтех" до МФТИ идет в одну сторону всего семь минут. Это данные Дептранса.

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