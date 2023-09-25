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25 сентября, 08:00

Транспорт

Более 270 тыс пассажиров отправились в речные путешествия из Москвы с начала навигации

Более 270 тыс пассажиров отправились в речные путешествия из Москвы с начала навигации

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Более 1,6 тысячи круизных теплоходов приняли и отправили причалы Северного и Южного речных вокзалов с начала навигации, сообщил Дептранс. За это время в речные путешествия из Москвы отправились более 270 тысяч пассажиров.

В круизе можно увидеть Михайловский дворец в Санкт-Петербурге, Нижегородский и Астраханский кремль, Императорский путевой дворец в Твери, Казанский кремль и многие другие достопримечательности России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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