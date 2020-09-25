Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В аэропорту Шереметьево заработала новая схема движения – в зависимости от типа транспорта. Раньше движение такси не было систематизировано. Транспортные потоки шли хаотично. Теперь они распределены, разработана цветовая навигация. Это существенно увеличит пропускную способность.

"Более 1 200 указателей мы обновили в метро и МЦД за последние два месяца. С запуском МЦД-3 и МЦД-4 у вас появились новые удобные маршруты Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий. Открывшиеся пять станций улучшили транспорт для местных жителей. В связи с запуском новых линий и диаметров размещаем обновленные схемы в метро, МЦК и МЦД. Всего планируем разместить более 50 тысяч", – рассказал исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Историческому барельефу на станции метро "Новокузнецкая" реставраторы возвращают первоначальный вид. Мастера практически закончили расчистку рельефа композиции, утраченные детали восстановили более чем наполовину.