Расписание на МЦД-2 изменится с 26 сентября

С завтрашнего дня изменится расписание на МЦД-2. На Курском и Рижском направлениях МЖД поезда поедут с увеличенными интервалами, часть будут отправляться в другое время, а некоторые ненадолго выйдут из графика.

Это связано с обновлением инфраструктуры на участке Гривно – Подольск. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

