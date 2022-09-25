Авиакомпании РФ пообещали вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам

Российские авиакомпании пообещали вернуть деньги за билеты россиянам, призванным из запаса в рамках мобилизации. Однако распространяться это будет не на все поездки.

Кто сможет воспользоваться этим правом? Какие еще гарантии и меры поддержки готовят для мобилизованных? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

