Первая обкатка восстановленной трамвайной линии на Трифоновской улице состоялась в Москве

Первая обкатка восстановленной трамвайной линии на Трифоновской улице прошла в Москве. В частности, по данному участку в тестовом режиме проехал современный вагон "Львенок-Москва" из новой поставки. Во время испытаний трамвай прошел по линии в обе стороны примерно 4 километра, используя увеличенный запас автономного хода и полностью отключившись от контактной сети. На восстановленном участке уже завершены основные работы.

Почти 200 поврежденных мотоциклов эвакуировано с мест ДТП в Москве с начала года. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, служба эвакуации круглосуточно дежурит на дорогах и оперативно реагирует на вызовы экстренных служб. В частности, работники "Московского паркинга" перемещают мотоциклы после аварий в безопасные места.

