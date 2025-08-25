Москвичи совершили 360 млн поездок на автомобилях каршеринга за 10 лет

Москвичи совершили 360 миллионов поездок на автомобилях каршеринга за 10 лет. В настоящее время парк столичного каршеринга является самым крупным в мире, в него входят более 40 тысяч машин. Горожане могут взять в аренду машину российского производства, электромобили и автомобили бизнес-класса.

Пользоваться каршерингом в городе могут не только водители с большим стажем, но и те, кто получил права недавно. Всего в столице свыше 1,7 миллиона человек используют данный сервис для поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.