В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 августа

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на улице Нижегородской, Волгоградском проспекте в сторону центра, внешней стороне Садового кольца на пересечении с проспектом Академика Сахарова и на МСД в районе станции метро "Нижегородская", сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны на внутренней и внешней сторонах ТТК, Чурской эстакаде, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы в районе 31-го километра МКАД, а также аварии на магистралях при выезде из города.

