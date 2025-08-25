Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 августа

"Новости дня": навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар

В России предложили лишать водителей прав за незаконное использование знака "инвалид"

Госпошлина за выдачу автомобильных номеров увеличится в России с 1 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Движение ограничили в Москве в связи с проведением спортивных мароприятий

"Новости дня": пассажиры смогут использовать биометрию в поездах в России с 1 сентября

"Новости дня": новый разворот появится на Садовом кольце

Оплата по биометрии появилась на всех турникетах Арбатско-Покровской и Калининской линий

Строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург началось в Подмосковье

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на улице Нижегородской, Волгоградском проспекте в сторону центра, внешней стороне Садового кольца на пересечении с проспектом Академика Сахарова и на МСД в районе станции метро "Нижегородская", сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла. Днем локальные затруднения возможны на внутренней и внешней сторонах ТТК, Чурской эстакаде, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы в районе 31-го километра МКАД, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

