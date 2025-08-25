25 августа, 06:30Транспорт
В России предложили лишать водителей прав за незаконное использование знака "инвалид"
Российских водителей могут лишить прав за незаконное использование знака "инвалид". Такую меру предлагается добавить в КоАП РФ за повторное нарушение.
Кроме того, может быть установлен штраф. Для граждан он составит 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 40 тысяч рублей, для юрлиц – 1 миллион рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Московский патруль": штрафы за непропуск машин со спецсигналом увеличатся с 1 сентября
- Минздрав РФ уточнил сроки вступления новых правил медосвидетельствования водителей