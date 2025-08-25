В России предложили лишать водителей прав за незаконное использование знака "инвалид"

Российских водителей могут лишить прав за незаконное использование знака "инвалид". Такую меру предлагается добавить в КоАП РФ за повторное нарушение.

Кроме того, может быть установлен штраф. Для граждан он составит 15 тысяч рублей, для должностных лиц – 40 тысяч рублей, для юрлиц – 1 миллион рублей.

