Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За время работы каршеринга в Москве число активных пользователей сервиса выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона. Количество машин в парке сегодня составляет 41 тысячу, что в 117 раз больше, чем 10 лет назад. Парк столичного каршеринга – самый крупный в мире.

"По поручению Сергея Собянина совместно с правительством Московской области мы начали проект по интеграции смежных маршрутов между столицей и Подмосковьем в систему Московского транспорта. До 2028 года планируем запустить более 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье. По ним будут курсировать более 1,5 тысячи современных автобусов российского производства, которые оборудованы по московским стандартам", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На остановках городского транспорта можно узнать, где едет нужный автобус и когда он прибудет. QR-коды со ссылкой на маршрут размещены на павильоне, специальном флаге или на трафарете.

