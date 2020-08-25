Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

В центре Москвы начали перекрывать движение из-за фестиваля "Спасская башня"

Тоннели Рублево-Архангельской линии метро проведут под руслом Москвы-реки

Гарик Харламов рассказал, что Москва находится на первом месте по уровню комфорта

"Москва едет": транспорт будущего

Рублево-Архангельская линия метро пройдет под руслом Москвы-реки

"Новости дня": поезда "Москва-2024" запущены на новых участках Троицкой линии метро

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Печатниках и Южнопортовом

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 22 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За время работы каршеринга в Москве число активных пользователей сервиса выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона. Количество машин в парке сегодня составляет 41 тысячу, что в 117 раз больше, чем 10 лет назад. Парк столичного каршеринга – самый крупный в мире.

"По поручению Сергея Собянина совместно с правительством Московской области мы начали проект по интеграции смежных маршрутов между столицей и Подмосковьем в систему Московского транспорта. До 2028 года планируем запустить более 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье. По ним будут курсировать более 1,5 тысячи современных автобусов российского производства, которые оборудованы по московским стандартам", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На остановках городского транспорта можно узнать, где едет нужный автобус и когда он прибудет. QR-коды со ссылкой на маршрут размещены на павильоне, специальном флаге или на трафарете.

Читайте также
транспортавтогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика