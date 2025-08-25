Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началось строительство станции "Гольяново", которая станет конечной на Арбатско-Покровской линии, сообщил Сергей Собянин. Идет подготовка к старту тоннелепроходческих комплексов. Первый щит должен пойти уже в ноябре. Благодаря новой станции метро станет ближе для 230 тысяч москвичей, разгрузится Щелковское шоссе и станция "Щелковская".

"В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект: 10 образовательных, по 5 – здравоохранения и спорта, а также культурный центр. Большую часть из них возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре. Так, инвесторы построили в районе 8 объектов образования", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строители приступили к устройству монолитных конструкций на станции метро "Липовая Роща". Станционный комплекс будущей станции возводят на глубине 24 метра на внешней стороне МКАД.

