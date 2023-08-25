13:15Транспорт
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–27 августа
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро в субботу, 26 августа, закроют для пассажиров. Поезда не будут ходить между "Селигерской" и "Петровско-Разумовской".
Пауза в движении нужна для подключения нового участка линии – от "Селигерской" до "Физтеха". На время ограничений в подземке организуют работу компенсационных автобусов.
Когда началось строительство нового участка и когда завершится? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.