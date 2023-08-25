Москвичам напомнили о закрытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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С 26 по 28 августа не будет движения поездов от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". Столичная подземка готовится к открытию в этом году нового участка Люблинско-Дмитровской линии, а именно от "Селигерской" до станции "Физтех"

Для удобства горожан на закрытом участке в будни будут ходить 50 компенсационных автобусов, в выходные – 20. График работы транспорта установлен с 05:00 до 02:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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