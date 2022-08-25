Бэтмобиль за 69 миллионов рублей появился на портале объявлений

На одном из порталов объявлений в России предложили купить бэтмобиль. Цена вопроса – 69 миллионов рублей. В объявлении указано, что автомобиль может разгоняться до 120 километров в час. Немного, но не в этом фишка.

Модель оснащена пневматическим пистолетом с имитацией стрельбы и лазерным прицелом. Машина защищена бронированным стеклом, а двери полностью электрические. В салоне есть спортивные сидения и телевизор. Правда, несмотря на габариты – шесть метров в длину и четыре метра в ширину – внутри могут поместиться только два человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.