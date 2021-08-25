Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Внуково"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве Солнцевской линии метро, по которой можно будет добраться до аэропорта Внуково.

"Сложная будет операция по интеграции станции метро с объектами самого Внуково. Потому что строить мы будем рядом с терминалами железнодорожными. Будем примыкать к самому зданию терминала Внуково. Ну, сложная такая операция как раз в этом пятне, это станция "Внуково" будет возводиться. Тоже мы много решали, где она будет строиться. Но уже все решения приняты", – сказал Бочкарев.

Он также отметил, что завершение работ на этом участке планируется в 2023 году.

Кроме того, в департаменте развития новых территорий города сообщили, что с начала года в ТиНАО построили почти 2 миллиона квадратных метров жилья.

Цены там доступнее, чем в других районах столицы, и инфраструктура постоянно развивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.