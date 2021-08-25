В столичном метро тестируют систему Face Pay

Проезд в метро можно оплатить не только виртуальной "Тройкой", но и лицом. Новейшую технологию Face Pay тестируют уже на двух ветках. До конца года сервис заработает на всех линиях.

В основе системы – "умные" камеры. Если человек есть в базе, нейросеть его узнает за секунду и пропустит через турникет.

Подробнее о том, как работает Face Pay и насколько это безопасно, – в эфире телеканала Москва 24.