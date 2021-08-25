В Москве начнут тестировать виртуальную карту "Тройка" в Samsung Pay

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay. Новую опцию начнут тестировать в ближайшее время. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Также "Тройку" уже испытывают в Google Pay.

В Дептрансе подчеркнули, что бесконтактные сервисы становятся все более востребованными. В 2020 году их применили более 50 миллионов пассажиров, а с начала этого года число пользователей выросло до 60 миллионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.