За доработанную автоакустику могут оштрафовать и отозвать регистрацию ТС

Автомобилистам напомнили, что за музыку в машине можно попасть на штраф или лишиться регистрации транспортного средства.

В данном случае речь идет не о громкости, а о доработке акустики в салоне автомобиля.

По правилам, любое изменение конструкции машины должно быть узаконено. А без этого считается, что водитель управляет неисправным автомобилем.

Крайне продвинутые автомеломаны ставят в свою машину системы, которые не всегда можно встретить на студии звукозаписи. А это уже влияет на безопасность людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.