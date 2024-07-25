Со столичных речных вокзалов можно отправиться почти в 50 городов России

С Северного и Южного речных вокзалов столицы можно отправиться почти в 50 городов России. Составлен топ-5 маршрутов, среди которых есть круизы до Санкт-Петербурга, а также по Золотому кольцу России.

С начала сезона летней навигации в круизы с речных вокзалов столицы отправились уже 190 тысяч москвичей и туристов. Порты принимают и отправляют до 20 судов в день. Чаще всего пассажиры выбирают семидневные поездки с экскурсиями.

Подробнее о том, куда можно отправиться в путешествие на круизе из столицы, – в эфире телеканала Москва 24.