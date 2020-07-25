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25 июля, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Пассажиры совершили 1 миллион поездок на электросудах Москвы с момента их запуска. В настоящее время по Москве-реке курсируют речные трамваи по двум маршрутам Киевский – Парк Фили и ЗИЛ – Печатники.

"Мы продолжаем тестировать первый в России беспилотный трамвай по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Он проехал уже больше 400 километров по улицам города. С начала испытаний новый транспорт ни разу не нарушил ПДД, а искусственный интеллект помог ему избежать более 20 ДТП", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В городском сервисе для маломобильных пассажиров зарегистрировались более 36 тысячи пользователей. На оборудованном транспорте "Социальное такси" довезет до необходимых городских объектов.

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