Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажиры совершили 1 миллион поездок на электросудах Москвы с момента их запуска. В настоящее время по Москве-реке курсируют речные трамваи по двум маршрутам Киевский – Парк Фили и ЗИЛ – Печатники.

"Мы продолжаем тестировать первый в России беспилотный трамвай по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Он проехал уже больше 400 километров по улицам города. С начала испытаний новый транспорт ни разу не нарушил ПДД, а искусственный интеллект помог ему избежать более 20 ДТП", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В городском сервисе для маломобильных пассажиров зарегистрировались более 36 тысячи пользователей. На оборудованном транспорте "Социальное такси" довезет до необходимых городских объектов.