Новости часа: кабмин РФ продлил сроки восстановления Крымского моста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Самолет, следовавший из Сочи в Москву, с отказавшим двигателем благополучно сел в Шереметьево. Об этом сообщили экстренные службы.

Движение поездов на ОЖД восстановили после задержки из-за возгорания вагона на станции Подсолнечная. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.