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Транспорт

МЦД-4 планируют открыть к осени 2023 года

МЦД-4 планируют открыть к осени 2023 года

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Что касается МЦД-4, то его планируют открыть уже к осени. Благодаря этой линии жители Москвы и Подмосковья смогут экономить до 40% времени на дороге.

Длина диаметра составит 86 километров. Сначала для пассажиров заработают 37 станций, и еще две откроются в 2025 году. Линия свяжет семь вокзалов столицы – Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

О том, что уже сделано и что еще предстоит, – в эфире телеканала Москва 24.

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