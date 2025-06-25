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25 июня, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 июня

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра и на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла. Днем локальные затруднения ожидаются в районе Химкинского моста, на внутренней стороне ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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