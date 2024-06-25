25 июня, 18:30Транспорт
Новости часа: стартовало строительство путепровода между районами Бибирево и Алтуфьево
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началось строительство путепровода, который соединит Бибирево и Алтуфьево с Отрадным. Об этом заявили в градостроительном комплексе Москвы.
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