Новости часа: стартовало строительство путепровода между районами Бибирево и Алтуфьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началось строительство путепровода, который соединит Бибирево и Алтуфьево с Отрадным. Об этом заявили в градостроительном комплексе Москвы.

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по выходным в июле, рассказали в пресс-службе РЖД.

В Воронцовском парке 29 июня откроется выставка, посвященная Леонардо да Винчи, сообщили в пресс-службе парка.

