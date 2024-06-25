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Новости

25 июня, 18:30

Транспорт

Новости часа: стартовало строительство путепровода между районами Бибирево и Алтуфьево

Новости часа: стартовало строительство путепровода между районами Бибирево и Алтуфьево

На ряде улиц Москвы снизится стоимость городской парковки с 1 июля

Новые велополосы появятся на улицах Москвы

"Это Москва. Транспорт": трамвайный парк

Территории вокруг восьми станций Троицкой линии будут благоустроены в 2024 году

Пассажиры забыли более 360 игрушек в столичном метро с начала 2024 года

Специалисты ЦОДД создадут 35 км веломаршрутов почти на 30 улицах Москвы

"Мой район. Новости": запуск МЦД-3 и МЦД-4 разгрузил станции метро на 15%

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 25 июня

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 25 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началось строительство путепровода, который соединит Бибирево и Алтуфьево с Отрадным. Об этом заявили в градостроительном комплексе Москвы.

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по выходным в июле, рассказали в пресс-службе РЖД.

В Воронцовском парке 29 июня откроется выставка, посвященная Леонардо да Винчи, сообщили в пресс-службе парка.

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