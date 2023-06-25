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25 июня, 19:15

Транспорт

Движение по ряду российских дорог было возобновлено после введенных ограничений

Движение по ряду российских дорог было возобновлено после введенных ограничений

Заторы образовались на подмосковных трассах М-5 "Урал" М-2 "Крым"

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли до 26 июня

В столице снизили тарифы на городской велопрокат

На столичной станции метро "Деловой центр" временно остановили эскалатор

Движение восстановили по всей трассе М-4 "Дон"

Движение по мосту через реку Оку на трассе М4 "Дон" восстановлено

В Москве снизили тарифы на городской велопрокат

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На российских дорогах открывают движение транспорта после ранее введенных ограничений. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик начнут отправляться по расписанию. Также в Московской и Тульской областях движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" было восстановлено, открыли проезд по мостам на трассах М-5 "Урал" в Коломне и М-2 "Крым".

В Калужской области власти разрешили гражданам передвигаться на личном транспорте. В Липецкой области в ближайшее время откроют проезд по региональным трассам. Также был возобновлен въезд и выезд автомобилей из города, кроме участка со стороны Лебедяни.

В Воронежской области сняты ограничения на движение автотранспорта в Новой Усмани, автобусы начали ходить согласно расписанию.

Движение по трассе "Таганрог – Ростов-на-Дону" восстановлено, вокзалы работают штатно. Ряд ограничений был снят в Краснодарском крае, Белгородской, Ростовской областях и в ЛНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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