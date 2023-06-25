Движение по ряду российских дорог было возобновлено после введенных ограничений

На российских дорогах открывают движение транспорта после ранее введенных ограничений. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик начнут отправляться по расписанию. Также в Московской и Тульской областях движение по мосту через Оку на трассе М-4 "Дон" было восстановлено, открыли проезд по мостам на трассах М-5 "Урал" в Коломне и М-2 "Крым".

В Калужской области власти разрешили гражданам передвигаться на личном транспорте. В Липецкой области в ближайшее время откроют проезд по региональным трассам. Также был возобновлен въезд и выезд автомобилей из города, кроме участка со стороны Лебедяни.

В Воронежской области сняты ограничения на движение автотранспорта в Новой Усмани, автобусы начали ходить согласно расписанию.

Движение по трассе "Таганрог – Ростов-на-Дону" восстановлено, вокзалы работают штатно. Ряд ограничений был снят в Краснодарском крае, Белгородской, Ростовской областях и в ЛНР.

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