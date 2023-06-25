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25 июня, 18:15

Транспорт

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли до 26 июня

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли до 26 июня

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Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро 25 июня не работает, это связано с проведением ремонтных работ на станциях "Боровицкая" и "Полянка".

В данный момент на станциях красят стены, меняют лампы и приводят в порядок скамейки на платформах. Ремонтные работы завершатся 26 июня.

Отмечается, что на "Боровицкой" закрыт вестибюль до 30 июня, при этом сама станция и переходы продолжат работать. На станциях дежурят волонтеры, которые помогут не запутаться и выбрать удобный путь, например, на наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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