Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли до 26 июня

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро 25 июня не работает, это связано с проведением ремонтных работ на станциях "Боровицкая" и "Полянка".

В данный момент на станциях красят стены, меняют лампы и приводят в порядок скамейки на платформах. Ремонтные работы завершатся 26 июня.

Отмечается, что на "Боровицкой" закрыт вестибюль до 30 июня, при этом сама станция и переходы продолжат работать. На станциях дежурят волонтеры, которые помогут не запутаться и выбрать удобный путь, например, на наземном транспорте.

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