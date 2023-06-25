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25 июня, 15:30

Транспорт

На столичной станции метро "Деловой центр" временно остановили эскалатор

На столичной станции метро "Деловой центр" временно остановили эскалатор

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На станции метро "Деловой центр" временно останавливался эскалатор, поэтому пассажирам пришлось спускаться на платформу пешком. Причиной нештатной ситуации стала женская туфля. Девушка застряла каблуком в ступенях подъемника и самостоятельно выбраться из ловушки уже не смогла.

В итоге посторонний предмет парализовал движение. На помощь пришли специалисты технической службы, они вытащили обувь и вернули владелице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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