25 июня, 15:30Транспорт
На столичной станции метро "Деловой центр" временно остановили эскалатор
На станции метро "Деловой центр" временно останавливался эскалатор, поэтому пассажирам пришлось спускаться на платформу пешком. Причиной нештатной ситуации стала женская туфля. Девушка застряла каблуком в ступенях подъемника и самостоятельно выбраться из ловушки уже не смогла.
В итоге посторонний предмет парализовал движение. На помощь пришли специалисты технической службы, они вытащили обувь и вернули владелице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.