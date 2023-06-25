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09:15

Транспорт

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро остановили движение в выходные

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро остановили движение в выходные

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В Москве 25 июня не работает часть Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Движения нет между станциями "Чеховская" и "Серпуховская".

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут заранее, закрытый участок можно объехать по другим линиям подземки. На станциях дежурят волонтеры, которые помогут не запутаться и выбрать удобный путь, например, на наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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