На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро остановили движение в выходные

В Москве 25 июня не работает часть Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Движения нет между станциями "Чеховская" и "Серпуховская".

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут заранее, закрытый участок можно объехать по другим линиям подземки. На станциях дежурят волонтеры, которые помогут не запутаться и выбрать удобный путь, например, на наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.