Вечером 25 июня в Москве пройдет общегородской бал "Выпускник". Ради этого в центре ограничат движение транспорта.

Уже сейчас нельзя проехать по нескольким участкам Ильинки. С четырех часов дня до утра воскресенья ограничат съезд с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта.

Поздно вечером будут недоступны улицы Москворецкая и Варварка, а также Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост и три соседних набережных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.