Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

В РФ могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

Новости часа: Патрушев заявил о дефиците продуктов в отдельных регионах мира

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

"Мой район. Навигатор": москвичам предложили выбрать цвета новых линий столичного метро

Дептранс предупредил водителей о вечерних заторах в столице 25 мая

Новости часа: кабмин может выделить 5 млрд руб для обслуживания авиаперелетов внутри РФ

11 станций Троицкой линии метро планируют открыть одновременно в следующем году. Сейчас строится участок от "Коммунарки" до "ЗИЛа". Открытия ветки ждут и местные жители, и студенты. Новой станцией "Университет дружбы народов" смогут пользоваться учащиеся сразу нескольких вузов.

Студентов МГИМО перевели на удаленку до 13 июня из-за кори. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на данный момент заболевание выявлено у одного учащегося. В вузе уже начали расследование.

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными. Суммы доходят до сотен тысяч рублей. Из-за нерадивых хозяев страдают не только питомцы, но и люди. Ежегодно от укусов чужих собак на больничную койку попадают сотни человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметростроительствообществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика