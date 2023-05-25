Москвичам рассказали о главных новостях четверга

11 станций Троицкой линии метро планируют открыть одновременно в следующем году. Сейчас строится участок от "Коммунарки" до "ЗИЛа". Открытия ветки ждут и местные жители, и студенты. Новой станцией "Университет дружбы народов" смогут пользоваться учащиеся сразу нескольких вузов.

Студентов МГИМО перевели на удаленку до 13 июня из-за кори. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на данный момент заболевание выявлено у одного учащегося. В вузе уже начали расследование.

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными. Суммы доходят до сотен тысяч рублей. Из-за нерадивых хозяев страдают не только питомцы, но и люди. Ежегодно от укусов чужих собак на больничную койку попадают сотни человек.

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