Основные тарифы на электровелосипеды 2.0 начнут действовать в столице с 26 мая

25 мая – последний день, когда действуют праздничные тарифы на электровелосипеды 2.0. Они доступны для аренды на станциях проката в столичных парках и на городских парковках.

Пока таких велосипедов 500, но скоро еще 2,5 тысячи моделей появятся во всех районах Москвы. С 26 мая цена аренды увеличится. Будет доступно несколько тарифов: "поминутный", "прогулка ", "сутки", "месяц" и " сезон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.