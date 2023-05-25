Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Город

Основные тарифы на электровелосипеды 2.0 начнут действовать в столице с 26 мая

Основные тарифы на электровелосипеды 2.0 начнут действовать в столице с 26 мая

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

"Актуальный репортаж": продажи самокатов выросли на 43% в РФ с начала 2023 года

Новости Московского транспорта

В РФ могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

"Время новых": самокаты Halten

В России могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

25 мая – последний день, когда действуют праздничные тарифы на электровелосипеды 2.0. Они доступны для аренды на станциях проката в столичных парках и на городских парковках.

Пока таких велосипедов 500, но скоро еще 2,5 тысячи моделей появятся во всех районах Москвы. С 26 мая цена аренды увеличится. Будет доступно несколько тарифов: "поминутный", "прогулка ", "сутки", "месяц" и " сезон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика