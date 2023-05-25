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12:45

Транспорт

"Актуальный репортаж": продажи самокатов выросли на 43% в РФ с начала 2023 года

"Актуальный репортаж": продажи самокатов выросли на 43% в РФ с начала 2023 года

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Продажи самокатов в РФ выросли на 43% по итогам первого квартала 2023 года, и это несмотря на вступление в силу правил дорожного движения, которые касаются водителей средств индивидуальной мобильности.

Перед тем, как выезжать на дорогу, нужно многое запомнить. Однако есть особенность: прокатный гаджет не позволит клиенту, например, превысить скорость, но на своем можно разогнаться. Эксперты считают, что с этим отчасти связан рост продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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