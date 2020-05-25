Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:20

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В РФ могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

"Время новых": самокаты Halten

В России могут запретить начинающим водителям ездить на мощных автомобилях

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Чурской эстакаде

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра завершат до конца года. Сейчас строители возводят две эстакады и строят тоннель на пересечении с ж/д путями. После запуска участка улучшится транспортная доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно.

В столице снова появилась возможность приобретать билеты на речные прогулки.

"Мы снова добавили в приложение "Московский транспорт" возможность приобретать билеты на прогулки по реке. Планируем включить речные маршруты в варианты поездок на разных видах транспорта. А еще сделать покупку билетов внутри приложения без перехода", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Новые электробайки уже доступны на станциях проката и городских велопарковках в парках. Пока доступно 500 оранжевых электробайков, скоро появятся еще 2 500 таких моделей.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика