Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра завершат до конца года. Сейчас строители возводят две эстакады и строят тоннель на пересечении с ж/д путями. После запуска участка улучшится транспортная доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно.

В столице снова появилась возможность приобретать билеты на речные прогулки.

"Мы снова добавили в приложение "Московский транспорт" возможность приобретать билеты на прогулки по реке. Планируем включить речные маршруты в варианты поездок на разных видах транспорта. А еще сделать покупку билетов внутри приложения без перехода", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Новые электробайки уже доступны на станциях проката и городских велопарковках в парках. Пока доступно 500 оранжевых электробайков, скоро появятся еще 2 500 таких моделей.