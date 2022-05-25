РЖД предоставит до 70 тысяч дополнительных мест для перевозок пассажиров на юг РФ

РЖД планирует добавить до 70 тысяч мест в летних поездах на юг России. Об этом сообщила компания.

Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявили в МИД РФ.

Минцифры запустит маркетплейс российского ПО в середине лета. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.